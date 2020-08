Il Napoli in questo mercato vuole accontentare Gattuso per rendere la rosa più competitiva e sembra che sia è davvero ad un passo da Under della Roma. Accordo totale con il turco, giocatore per il quale puoi avere soluzioni anche tattiche. Ora si deve attendere Dzeko e Milik. Se il bomber bosniaco si dovesse accasare alla Juventus, allora il polacco andrebbe alla Roma. Nel frattempo Under è già azzurro.

Fonte: alfredopedullà.com