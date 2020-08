Europa League – Preliminari – I risultati: Avanti l’Hammarby di Ibra

PRELIMINARI Europa League

Passano Malmö e CSKA Sofia. Due gare rimandate per Covid, quelle tra Nömme JK Kaliu (Est)-Mura (Slo) e Maccabi Haifa (Isr)- Željezni?ar (Bos). Avanti l’Hammarby di Ibra, l’Hapoel Beer Sheva, il Partizan Belgrado e l’Aberdeen. Ci sono voluti 13 rigori per determinare la vincente fra Shamrock Rovers e Ilves.

RISULTATI

QAYRAT (Kaz)-Noah (Arm) 4-1,

Ordabasy (Kaz)-BOTOSANI (Rom) 1-2,

VENTSPILS (Let)-Dinamo Auto (Mol) 2-1,

BORAC BAJA LUKA (Bos)-Sutieska (Mon) 1-0,

TEUTA (Alb)-Beitar Gerusalemme (Isr) 2-0,

Dinamo Minsk (Bie)-PIAST GLIWICE (Pol) 0-2,

LINCOLN RED INPS (Gib)-UT Petange (Lus) 2-0,

Alaškert (Arm)–RENOVA (Mac) 0-1,

APOLLON LIMASSOL (Cip)-Saburtaio (Geo) 5-1,

BODØ/GLIMT (Nor)-Kauno Zalgiris (Lit) 6-1,

NEFTÇI BAKU (Aze)-Shkupi (Mac) 2-1,

Sumqayit (Aze)-ŠKENDIJA (Mac) 0-2,

FEHÉRVÁR (Ung)-Bohemians (Irl) 5-3 dcr,

OLIMPIA LUBIANA (Slo)-Vikingur (Isl) 2-1 dts,

AARHUS (Dan)-Honka(Fin) 5-2,

Vaduz (Lie)-HIBERNIANS (Mal) 0-2,

Gjilani (Kos)-APOEL NICOSIA (Cip) 0-2 dts,

HAMMARBY (Sve)-Puskás Akadémia (Ung) 3-0,

Inter Baku (Aze)-LAÇI (Alb) 4-5 dcr,

LOKOMOTIV TBLISI (Geo)-Universitatea Craiova (Rom) 2-1,

MALMOE (Sve)-Cracovia (Pol) 2-0,

CSKA SOFIA (Bul)-Sirens (Mal) 2-1,

ROSENBORG (Nor)-Breidablik (Isl) 4-2,

ŽALGIRIS VILNUS (Lit)-Paide (Est) 2-0,

Hafnarfjörður (Isl)-DUNAJSKÁ STREDA (Slo) 0-2,

Shakhter Soligorsk (Bie)-SFINTUL GHEORGHE (Mol) 1-4 dcr,

THE NEW SAINTS (Gal)-Žilina (Slo) 3-1 dts,

HAPOEL BEER SHEVA (Isr)-Dinamo Batumi (Geo) 3-0,

HB TÓRSHAVN (Far)-Levadia Tallin (Est) 4-3 dts,

Petrocub (Mol)-BA?KA TOPOLA (Ser) 0-2,

Iskra (Mon)-LOKOMOTIV PLOVDIV (Bul) 0-1,

KUKËSI (Alb)-Slavia Sofia (Bul) 2-1,

Valletta (Mal)-BALA TOWN (Gal) 0-1,

ZRINJSKI MOSTAR (Bos)-Differdange 03 (Lus) 3-0,

SERVETTE (Svi)-Ružomberok (Slo) 3-0,

FCSB (Rom)-Širak (Arm) 3-0,

ABERDEEN (Sco)-NSI Runavik (Far) 6-0,

MOTHERWELL (Sco)-Glentoran (Nir) 5-1,

LECH POZNAN (Pol)-Valmiera (Let) 3-0,

PARTIZAN BELGRADO (Ser)-RFS Riga (Let) 1-0,

Maribor (Slo)-COLERAINE (Nir) 5-6 dcr,

HONVÉD (Ung)-Inter Turku (Fin) 2-1 dts,

SHAMROCK ROVERS (Irl)-Ilves (Fin) 14-13 dcr. Fonte: CdS