Palummella ha deciso, non si candida più: i perchè della decisione

«Forza Italia in Campania ha tante segreterie, evidentemente io sono finito in quella sbagliata». Gennaro Montuori, Palummella, esce dal campo, Non sbatte la porta, ma se ne. Fatale un diverbio con Fulvio Martusciello e un comunicato, mai uscito, contro Matteo Salvini. Mercoledì scorso aveva deciso di inviare un comunicato alla stampa per chiedere le scuse per i cori contro i napoletani fatti in passato dal segretario federale del Carroccio. «Io sono fatto così e – dice ora Montuori – Martusciello lo sapeva quando ha chiesto di candidarmi. Difendo le mie radici napoletane e non permetto a nessuno di sradicarle. Prima di chiedere voti per il partito e per la coalizione volevo che Salvini, che pure apprezzo quando parla di migranti, chiedesse scusa ai napoletani per quei cori. Io difenderò sempre Napoli e i napoletani, su questo non posso transigere». Non solo Martusciello, nel mirino di Montuori ci finisce pure Annarita Patriarca, l’ex sindaca di Gragnano, voluta proprio dall’europarlamentare azzurro come sua candidata forte. «Ho capito di essere stato utilizzato – spiega Palummella – con Patriarca avrei dovuto partecipare ad eventi per la campagna elettorale, ma sono stato snobbato. Mi sono accorto, pure tardi, che in realtà lei invitava altri invece che me nonostante io già giravo con i bigliettini elettorali che indicavano la doppia preferenza per me e per Patriarca».

Non solo accuse, anche ringraziamenti. Su tutti a Silvio Berlusconi, poi al vicepresidente Tajani e all’ ex azzurro, oggi coordinatore di Fi, Beppe Incocciati. Tanti gli attestati di stima ricevuti da Montuori, ma il suo ritiro è sostanziale, non formale. Secondo le procedure non è infatti possibile ritirare la candidatura, fatto salvo un provvedimento del Tar. Da oggi Montuori, oltre ad essere ricordato per aver guidato il pubblico più corretto con i tanti premi vinti in Italia e in Europa, sarà pure l’ex candidato.

Fonte: Il Mattino