Non tutti vorrebbero Messi,parola di Klopp!

C’e’ chi dice no a Leo Messi: un po’ perche’ non se lo puo’ permettere, un po’ perche’ teme vada a finire nella fila dei suoi rivali scudetto, e un po’ per convinzione. Jurgen Klopp, alla vigilia della Community Shield contro l’Arsenal, ha risposto anche alle domande su un possibile arrivo dell’argentino in Premier League: il City e’ favorito, ma tra le tante suggestioni i media britannici hanno fatto anche il nome della squadra campione in carica. “Non sono numeri per noi – ha subito frenato il tecnico tedesco del Liverpool – Per la Premier, certo, sarebbe un grande acquisto: anche se non sono sicuro che il nostro campionato abbia bisogno di questo salto…Messi non ha mai giocato in un campionato diverso da quello spagnolo, quello inglese e’ diverso. Mi piacerebbe vederlo all’opera qui, ma non sarei cosi’ sicuro che alla fine succedera’. E in ogni caso, e’ chiaro che il City sarebbe piu’ duro da battere”. (ANSA).