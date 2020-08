Napoli e Roma, la prossima settimana si incontrano in tribunale. L'”accusa” di De Laurentiis

Saranno discussi mercoledì prossimo, presso il Tribunale Federale Nazionale, i deferimenti a carico della Roma per responsabilità oggettiva, del medico giallorosso Massimo Manara e del Ceo Guido Fienga.

Deferimenti scattati su denuncia del presidente del Napoli, che ha accusato i giallorossi di non aver rispettato i protocolli anti Covid nella sfida del San Paolo, terminata 2-1 per i padroni di casa. Al termine della partita il ds dei partenopei Cristiano Giuntoli, ha accusato giocatori, staff e dirigenti della Roma di non aver rispettato il regolamento e non aver fatto attenzione alle regole contro il Coronavirus. La Roma ha preparato un controesposto, che sarà discusso a fine mese, a carico del direttore sportivo Giuntoli e il team manager del Napoli, Paolo De Matteis. Al termine di quella partita ci fu un pesante scambio di accuse tra dirigenti, che aveva coinvolto anche il vice presidente della Roma Baldissoni. Curioso che due società che si fanno la guerra a suon di carte bollate (sportive) si ritrovino intorno a un tavolo per una importante trattativa di mercato. Fonte: CdS