Castel di Sangro: Primo evento calcistico col pubblico in Italia

LA FESTA

Sarà sicuramente il primo evento calcistico in Italia che si tornerà a giocare con il pubblico sugli spalti. La Regione Abruzzo ha aperto lo stadio ai tifosi già per gli allenamenti: per oggi pomeriggio (il triangolare inizia alle 17,30) sono stati venduti 935 biglietti. Ne sono disponibili ancora una manciata. Ma non è escluso che si possa aumentare la capienza a 1563 spettatori. Ieri commissione di vigilanza e esperti della Regione hanno fatto un sopralluogo. Ci sono le condizioni, visto che la capienza è di 7 mila persone, di aumentare gli spettatori garantendo sempre il distanziamento. È un test anche questo. Difficilmente, però, la Serie A si giocherà, almeno all’inizio, con i tifosi.

Ma se questa è la via indicata dal governatore dell’Abruzzo, Pescara e le altre abruzzesi potrebbe giocare le proprie gare interne con una presenza ridotta sugli spalti. Paradossi di un sistema dove ognuno fa per conto suo. Intanto, ci sarà De Laurentiis sugli spalti e non è escluso che possa esserci, un po’ a sorpresa, anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. È atteso per oggi nel quartier generale del Napoli, questa è casa sua: l’impianto-gioiello dove si giocherà oggi il triangolare è stato costruito dalla sua famiglia a metà degli anni 90. La sua presenza sugli spalti, assieme ad altri tifosi che tornano a gridare «gol» dopo quasi sei mesi, sarebbe assai significativa. Fonte: Il Mattino