Milik non vuole la Roma, il polacco tentato dall’ andare “a scadenza”

Il rischio c’è, lo afferma Tuttosport. Milik potrebbe clamorosamente restare a Napoli anche per questa stagione e il Napoli potrebbe vederlo andar via il prossimo anno a parametro zero. Il polacco, infatti, sembra essersi accorto di non rappresentare più una priorità per la Juventus che, con l’arrivo in panchina di Pirlo, le ha di sicuro cambiate. In cima alla lista bianconera c’è adesso il romanista Dzeko. Milik non appare neanche molto stimolato da una possibile avventura nella capitale, attratto dalla voglia di giocarsi le sue carte alla corte della Vecchia Signora. Per questo, il 99 del Napoli, starebbe valutando l’idea di restare nel capoluogo partenopeo fino alla scadenza del contratto, in modo da poter decidere in piena autonomia del proprio futuro a partire dal 2021.