Milik-Dzeko, si rischia l’incastro: la Juve deve districare la matassa

Juve-Roma-Napoli, di conseguenza Dzeko-Milik. Tutto è legato a filo doppio. I bianconeri vogliono il bosniaco, ma hanno un accordo verbale con il polacco, mentre è la squadra capitolina ad avere già l’accordo con il club di De Laurentiis. Solo se Paratici “mollerà” Milik, la Roma potrà far partire Dzeko. La Juve, per lui, è disposta a sorvolare e mettere da parte limitazioni d’età e monte ingaggi. Tra le due società il dialogo è continuo. E Milik, stando ai piani romani, sarebbe l’erede di Dzeko. Per averlo, il club giallorosso, ha proposto un qualcosa che è allettante per il Napoli. Dovrebbero arrivare, alle falde del Vesuvio, Under ed il talentino Ricciardi, mentre per la punta è già pronto un quadriennale da 4.5 milioni a stagione. Perchè tutto ciò avvenga, Paratici deve dire a Milik che le cose sono cambiate dopo l’arrivo di Pirlo, che il preferito è Dzeko. E dovrebbe farlo nelle prossime 48 ore. Solo così il complicato incastro potrebbe sciogliersi, altrimenti si rischierebbe un “pericoloso” stallo.

Fonte: Cds