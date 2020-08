Messi ha voglia di dire la sua e presto parlerà in pubblico!

Leo Messi ha intenzione di parlare in pubblico per spiegare la sua posizione e le ragioni che lo hanno portato alla decisione di lasciare il Barcellona. Lo farà ma, ancora non si sa come e quando. Lo affermano fonti vicine al giocatore su diversi media, argentini, notizia rilanciata poi in Spagna.

L’impossibilità di convocare una conferenza stampa per le restrizioni legate all’emergenza coronavirus limitano il raggio di azione. Probabile che la ‘pulce’ possa optare per un appuntamento attraverso i suoi canali social o rilasciando una intervista ad uno specifico media. Di sicuro Messi ha voglia di dire la sua e, soprattutto, sottolineano in Spagna, non vuole che altri dettino la sua agenda. Ieri l’emittente Tv3 aveva rilanciato la notizia che il presidente del Barcellona, Bartomeu sarebbe disposto a dimettersi se Messi dirà ufficialmente che il motivo della sia decisione è legato al presidente. (ANSA).