Meret-Ospina, Gattuso ha le idee chiare per il ruolo di portiere

Da quando è arrivato sulla panchina del Napoli Gennaro Gattuso, l’alternanza dei portieri Meret e Ospina ha portato una Coppa Italia, ma anche in alcuni casi divisioni nell’ambiente azzurro, soprattutto tra i tifosi. Quest’anno, la sensazione è che l’estremo difensore friulano, ex Spal, si è parlato di prestiti, o scambi con il Torino e Roma per Sirigu e Pau Lopez, ma per De Laurentiis è incedibile. Le prime impressioni è che il mister dei partenopei lo potrebbe impiegare molto di più rispetto al passato, poi ieri è stato inserito nella lista dei convocati del c.t. Mancini. Forse un anno nuovo, senza contare che anche Ospina darà il suo contributo in vista dell’anno prossimo.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino