Martino:”Mi piacerebbe vedere Mertens ed Osimhen insieme”

Il giornalista Carmine Martino , fa il punto della situazione su quello che è l’attacco del Napoli e su come giocherà con Osimhen:

” Si stanno provando in questa settimana nuovi moduli , probabile si punterà al 4-3-3.Il mister con questi schemi vuole mettere Osimhen a suo agio e nelle migliori condizioni per giocare.Sono curioso di vedere cosa uscirà.Mi piacerebbe vedere molto un attacco composto da Mertens ed Osimhen. Gli azzurri però possono contare anche su Petagna, Bravo nel tenere palla e far salire la squadra , inoltre in fase realizzativa è migliorato molto.Tornerà utile anche lui “.