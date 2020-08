Marrelli,pres.L’Aquila:”Affrontare il Napoli è un’emozione unica”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Marrelli, presidente de L’Aquila:

“Affrontare il Napoli è un’emozione unica, anche per tutti i ragazzi, dinanzi avremo una squadra di grande blasone e sarà una bell’esperienza. Gli azzurri sono una squadra piena di fuoriclasse, ma da parte nostra c’è la voglia di preparare bene la stagione. Chi prenderei del Napoli? Mi tengo stretto i miei giovani (ride ndr). Sono certo che tutti i ragazzi oggi daranno il 100%, per mostrare le loro potenzialità in una partita così importante. Per noi sarà un banco di prova di lusso, così da completare la preparazione in vista del campionato di Eccellenza, nostro reale obiettivo della stagione. Contro il Napoli non facciamo pronostici, sono partite in cui è impossibile farlo. Osimhen? C’è tanta curiosità, abbiamo sentito tanto parlare di lui e adesso vedremo che calciatore ci troveremo dinanzi”.