Marco Marsilio (Pres. Regione Abruzzo): “Il “Patini”? Mi auguro che possa essere il modello”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante “Punto Nuovo show”, condotto da Marco Giordano e Umberto Chiariello, è intervenuto il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “La riapertura degli stadi? Ne siamo orgogliosi. Per le amichevoli del Napoli abbiamo riportato la gente allo stadio e anche i network nazionali lo hanno sottolineato. Speriamo di poter dare il buon esempio a tutta Italia. Chiediamo anche ai tifosi di essere corretti e rispettosi delle regole, così da poter dimostrare che si può tornare a vivere e si può farlo in maniera serena. Quello di oggi sarà un esperimento che può tornare utile per tutti. In questi giorni ci sarà anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e spero che anche questo esperimento lo possa aiutare a trovare l’algoritmo giusto per riaprire gli stadi. Questo consentirebbe alle società di programmare anche abbonamenti e biglietti. Il ritiro 2020? Noi abbiamo dovuto fare di necessità virtù nel poco tempo disponibile. Abbiamo messo in piedi un evento di tale portata, senza sacrificare nessun controllo. L’anno prossimo, per il ritiro del Napoli, ci piacerebbe mettere in piedi un villaggio all’aperto, con tanti stand e punti di interesse per i tifosi. Castel di Sangro deve diventare il punto di riferimento per i supporters napoletani. De Laurentiis showman? Noi ne siamo ben contenti (ride ndr). Personalità come le sue danno interesse al ritiro. Il convegno di ieri è stato davvero interessante, dimostrando che i ritiri sportivi possono generare indotti sociali ed economici davvero importanti”.

La Redazione