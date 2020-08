Le nuove maglie, per la prima volta, senza Koulibaly

Ieri la presentazione della Kombat Pro 2021, la nuova maglia azzurra. Presenti il capitano, Lorenzo Insigne e il portiere Alex Meret. Per la prima volta, dopo tanti, anni, come modello non c’era Koulibaly…Il quotidiano Il Mattino lo evidenzia scrivendo: “Ai tifosi il giudizio finale. Come ogni presentazione che si rispetti ci sono indizi di mercato: per esempio, per la prima volta non c’è Koulibaly come testimonial della nuova maglia del Napoli. In passato era stato quasi sempre scelto come modello. C’è Insigne davanti a tutti e c’è soprattutto, altro indizio di mercato, Alex Meret”. Poi aggiunge: “Il bianco è il colore dominante della seconda maglia. Per la terza divisa, invece, è stato scelto il blu scuro con i dettagli che diventano rosa”.