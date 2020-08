Il City mette in pausa Koulibaly per colpa di…Messi!

E Koulibaly passa in secondo piano. Trattativa il stand-by tra il City e il centrale senegalese, perchè il club inglese sarebbe troppo impegnato nell’ affare…Messi. Dopo la bomba lanciata dalla Pulce, infatti, la dirigenza britannica vorrebbe accontentare il suo tecnico, Pep Guardiola, e sta provando ad inseguire il sogno argentino. L’ultima offerta arrivata a Napoli per Koulibaly è stata di circa 60 milioni di euro ed è stata respinta al mittente. Per convincere De Laurentiis a privarsi del suo centrale non si deve andar sotto ad una cifra che di milioni ne preveda almeno 80.

Fonte: CdS