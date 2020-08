Hysaj al bivio, deve scegliere: il Napoli non accetterà il parametro zero

Dall’ arrivo di Gattuso in panchina le cose sono di certo migliorate, ma evidentemente non tantissimo da spingerlo a decidere di restare. Elsed Hysaj, terzino albanese del Napoli, deve scegliere e pare trovarsi ad un bivio della sua carriera. Se non dovesse firmare il rinnovo, il club si vedrebbe costretto a cederlo per evitare il parametro zero nella prossima stagione. Al suo posto il Napoli vorrebbe prendere Faraoni del Verona. Si attendono sviluppi sulla situazione, in quanto, il tecnico dei partenopei non ha mai nascosto la stima per il calciatore e potrebbe spingere per una sua permanenza.

Fonte: Il Mattino