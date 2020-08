Higuain seguito dalla Fiorentina: Ma l’ingaggio è il vero ostacolo

L’ADDIO DI HIGUAIN

Si chiude invece l’avventura per Higuain con la Juventus, ciclo chiuso per lui che il club bianconero acquistò per 90 milioni dal Napoli, versando la cifra della clausola rescissoria: un trasferimento alla squadra rivale che i tifosi azzurri non gli hanno mai perdonato. Non c’è più spazio per lui nella nuova Juve di Andrea Pirlo, fuori dai programmi, il suo ciclo in bianconero è concluso: sono diverse le possibili soluzioni per lui, innanzitutto quella del ritorno in Argentina al River Plate, squadra in cui cominciò la carriera con la trafila delle giovanili e i due anni e mezzo in prima squadra, prima del passaggio al Real Madrid. Un’altra ipotesi è quella del Los Angeles Galaxy, la squadra dove ha giocato Ibrahimovic, e il campionato Mls.

In Italia una voce riguarda la Fiorentina, operazione però da considerare molto laboriosa per l’ingaggio alto dell’argentino che guadagna 7.5 milioni all’anno, al momento una suggestione visto che il club viola è alla ricerca di una punta ma le cifre alte rendono complessa l’operazione. Sessanta gol in tre stagioni con la Juve, qualcuno pesante e tra questi la rete nello scontro diretto al San Paolo contro il Napoli nella stagione 2016-2017, la parentesi poco fortunata con il Milan e quella poco felice anche con il Chelsea nonostante la vittoria finale in Europa League della squadra allenata da Sarri. E ora dopo l’addio al Juve è alle porte una nuova avventura per l’attaccante argentino. Fonte: Il Mattino