[Formazione] Nel Triangolare di Castel di Sangro, sarà un Napoli a trazione anteriore

Quest’oggi il Napoli affronterà nel triangolare, fischio d’inizio alle ore 17,45, allo stadio “T. Patini”, il Castel di Sangro e l’Aquila. Occasione per Gattuso e i suoi ragazzi di mettersi in evidenza e provare nuovi schemi. Si inizierà con il 4-2-3-1, Meret in porta, sulle corsie esterne Di Lorenzo e Mario Rui, al centro Manolas e Koulibaly. I due del centrocampo Fabian Ruiz e Zielinski, Politano, Mertens e Insigne, alle spalle di Osimhen. La punta del Lille sarà l’osservato speciale, già in una discreta condizione di forma. Essendo un triangolare, ci sarà spazio per tutta la rosa sia nella prima che nella seconda sfida contro l’Aquila.

Fonte: Pino Taormina il Mattino