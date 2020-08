E’ Boga il preferito: il Napoli presenta una nuova offerta al Sassuolo

Piace, e molto, Jeremie Boga. L’esterno neroverde sembra essere divenuto una priorità in casa Napoli. Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe presentato una nuova proposta al Sassuolo per arrivare all’ ex Chelsea. In cima alla lista, per la fascia, c’è lui, seguito a ruota da Cengiz Under, che potrebbe giungere agli ordini di Gattuso attraverso il complicato affare Milik. Ma il preferito di Giuntoli sembra essere proprio Boga. A quanto pare il Napoli avrebbe proposto al Sassuolo 30 milioni cash più l’inserimento di una contropartita, rispondente al nome di Ounas, elemento molto gradito al tecnico Roberto De Zerbi. L’esterno, di ritorno dopo l’esperienza al Nizza, potrebbe rappresentare una valida pedina di scambio in grado di sbloccare una trattativa niente affatto semplice