FIGC: Si cercano idee per favorire l’afflusso dei tifosi allo stadio

IDEE E ATTESA IN FIGC

E poi non mancano le idee. Come per esempio quella del dottor Gianni Nanni, responsabile sanitario del Bologna e rappresentante dei club di Serie A nella commissione medica della Figc. Nanni ha proposto – tramite le colonne del nostro giornale – di far indossare ai tifosi la visiera protettiva, la stessa che utilizzano medici e parrucchieri mentre lavorano. Uno strumento che ridurrebbe il rischio contagio praticamente a zero, sempre se si rispetta il distanziamento e se si prendono le dovute precauzioni. Perché la visiera, a differenza della mascherina, protegge anche gli occhi dal rischio “droplet”, da quelle goccioline che rimangono sospese nell’aria quando si starnutisce e si tossisce. Nella sede della Figc, intanto, si aspetta il consiglio federale di lunedì, dove all’ordine del giorno c’è anche il nodo stadi. Un tema che quindi sarà affrontato prima dei calendari. I punti interrogativi maggiori riguardano la fase di ingresso e la fase di uscita dei tifosi dagli stadi, cioè i momenti in cui si potrebbero creare assembramenti. Fonte: CdS