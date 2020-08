DIRETTA LIVE – Triangolare Castel di Sangro, Napoli e l’Aquila. Il programma del torneo

Premere f5 per gli aggiornamenti

13,46 – Per l’occasione della prima uscita stagionale del Napoli, ci sarà anche lo speaker dello stadio San Paolo Daniele Bellini.

13,35 – In vista del Triangolare Castel di Sangro, l’Aquila e il Napoli, ci sarà l’ampliamento allo stadio Patini per i tifosi azzurri, in tutto saranno 1600

13,14 – Il programma del Triangolare di questo pomeriggio. Alle ore 17,30 Castel di Sangro-L’Aquila; ore 18,30 il Napoli e la perdente della prima partita; 19,30 il Napoli e la vincente della prima sfida

Questo pomeriggio alle ore 17,30 allo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, si giocherà il triangolare tra i padroni di casa, l’Aquila e il Napoli di Gennaro Gattuso. Per gli azzurri un test per avere le prime impressioni sui nuovi schemi e curiosità per i nuovi acquisti Rrahamani e Osimhen. Ilnapolionline.com sarà presente all’evento e vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, Alessandro Sacco