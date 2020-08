RIVIVI IL LIVE – Triangolare Castel di Sangro, Napoli e l’Aquila. Vincono gli azzurri, Osimhen Show

20:17 – Termina la sfida: Napoli-L’Aquila 11-0, gli azzurri si aggiudicano il triangolare.

20:17 – 11-0 per il Napoli. La firma è di Lorenzo Insigne che di tacco sull’assist di Lozano chiude la sfida.

20:14 – Tre minuti di recupero.

20:03 – Cambio per il Napoli: Esce Ospina ed entra Contini.

20:00 – 10-0 firmato da Ciro Mertens. Osimhen recupera palla sulla trequarti e cede a Mertens, dalla sinistra il belga va sul secondo palo e batte il portiere con un meraviglioso tiro a giro!

19:59 – 9-0 firmato dal capitano – Azione veloce del Napoli con Lozano che scambia con Mertens, poi il messicano va dentro per Insigne che a porta vuota non può sbagliare!

19:57 – 8-0! Osimhen scatta sul filo del fuorigioco sulla corsia destra e serve all’interno dell’area Lozano che col piatto spiazza il portiere.

19:55 – Si sentono le urla di Gattuso, rivolte soprattutto a Elmas e Lobotka per la poca incisività nel pressing.

19:50 – 7-0 Lorenzo Insigne. Il capitano dopo una bellissima azione in velocità si presenta solo davanti al portiere e col mezzo cucchiaio insacca.

19:49 – 6-0 firmato Ghoulam. L’algerino di testa non perdona sfruttando il perfetto assist di Lorenzo il Magnifico

19:45 – POKERISSIMO! 5-0 del Napoli firmato Lozano. Sugli sviluppi di un corner Osimhen con una sponda aerea serve El Chucky che di testa insacca.

19:43 – OCCASIONE PER L’AQUILA – Ospina in volo blocca la sfera dopo un tiro diretto su calcio di punizione.

19.40 – ANNULLATO IL 5-0 partenopeo – Osimhen nell’area piccola insacca senza pietà, ma la rete viene annullata.

19:37 – POKER AZZURRO – Tripletta di Osimhen. Lozano serve ancora il nigeriano che supera prima un difensore avversario, poi il portiere e insacca.

19:35 – TRIS AZZURRO – Ciro Mertens realizza il tris. Tiro a giro dle belga con la sfera sotto l’incrocio die pali. Parte subito il coro: “CIRO, CIRO”, dei tifosi azzurri.

19:32 – DOPPIETTA di Osimhen. Siluro dell’ex Lille per il 2-0 per il Napoli. Recupera palla Lozano che lancia Osimhen che lascia partire un meraviglioso tiro che si insacca sotto la traversa.

19:31 – GOOOOOL DEL NAPOLI! OSIMHEN! Subito in gol l’attaccante nigeriano! Palla in verticale per l’attaccante che di potenza e velocità infila la difesa e con un tocco preciso batte il portiere!

19:30 – Inizia l’ultima sfida del triangolare: Napoli-L’Aquila.

19:29 – Napoli Formazione Ufficiale (4-2-3-1): Ospina; Malcuit; Manolas, Rrahmani, Ghoulam; Elmas, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

19:28. 1860 spettatori presenti allo stadio Patini per vedere da vicino Osimhen.

19:18 – Termina la sfida dopo 4 minuti di recupero: Castel di Sangro-Napoli 0-10.

19:14 – PALO DI GAETANO. Il giocatore azzurro calcia a botta sicura ma il portiere del Castel di Sangro respinge con la punta delle dita contro il legno.

19:10 – Arriva il 10-0! Politano batte subito un calcio di punizione dal limite e dopo essersi presentato davanti al portiere insacca.

19:06 – Secondo cambio per il Napoli: Esce Meret ed entra Contini.

19:04 – Applausi a scena aperta dallo stadio Patini per il portiere Romito che esce per far posto a Gasbarro.

19:02 – 9-0 di Younes che supera due avversari all’interno dell’area e insacca riscattando l’errore precedente dal dischetto.

18:59 – Esce Milik ed entra Llorente tra gli applausi del pubblico.

18:58 – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski serve alla perfezione dalla sinistra Milik che ci prova in estirada divorandosi il nono goal. Si sente qualche fischio da parte dei tifosi azzurri.

18:54 – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI – Younes parte dal dischetto ma Romito respinge il penalty dell’azzurro.

18:53 – PALO colpito da Milik.

18:52 – 8-0 firmato Politano. L’ex Inter di testa insacca dopo un tiro di Milik dall’ottimo intervento di Romito.

18:51 – Il portiere del Castel di Sangro Romito si esibisce in un paio id dribbling facendo esaltare il pubblico di casa.

18:51 – 7-0 di Gianluca Gaetano che entra in area e calcia a incrociare col destro nell’angolino

18:48 – 6-0 firmato Younes. L’attaccante azzurro riceve in area da Di Lorenzo e dopo aver scartato un paio id difensori non perdona insaccando la sfera in rete.

18:47 – POKERISSIMO DEL NAPOLI – Milik firma la personale doppietta.

18:45 – POKER AZZURRO – Younes di testa centra la traversa ma sulla ribattuta arriva Koulibaly che in rovesciata firma il poker.

18:45 – OCCASIONE NAPOLI – Milik servito solo davanti al portiere ma il polacco centra in pieno l’estremo difensore avversario.

18:44 – OCCASIONE NAPOLI – Milik calcia dall’interno dell’area piccola con la sfera che esce di un soffio dopo una deviazione.

18:40 – OCCASIONE NAPOLI – Di Lorenzo crossa per Gaetano, ma il colpo di testa del calciatore azzurro esce di poco.

18:37 – TRIS AZZURRO – Milik firma il terzo goal azzurro. Non sbaglia il polacco nell’area di rigore avversaria: davanti al portiere resta freddo e firma il tris degli azzurri!

18:36 – RADDOPPIO AZZURRO – DI LORENZO! Altro assist di Demme, che pesca il terzino, partito da destra. A tu per tu col portiere l’ex Empoli sigla il 2-0!

18:35 – GOOOOOL – Politano segna il primo goal della nuova stagione azzurra. Diego Demme serve l’ex Inter sul filo del fuorigioco e dopo aver scartato il portiere insacca.

18:31 – OCCASIONE NAPOLI – Demme ci prova direttamente su punizione dal limite dell’area, ma il portiere avversario blocca.

18:30 – Calcio d’inizio al Patini tra Castel di Sangro e Napoli. Gli azzurri battono il calcio d’inizio con Milik sul pallone.

18:25 – Formazione Ufficiale – Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly (Capitano), Hysaj; Zielinski, Demme, Gaetano; Politano, Younes, Milik.

18:24 – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si siede a bordo campo per assistere da vicino alla prima uscita dei suoi ragazzi.

18:22 – Tra poco il Castel di Sangro sfiderà il Napoli. La squadra abruzzese ha giocato con le riserve il primo incontro, vedremo se i titolari del Castel di Sangro riusciranno a fare una figura migliore. Mentre gli azzurri giocheranno con la nuova maglia.

18:21 – Finisce la sfida Castel di Sangro-L’Aquila 0-12.

18:19 – Corner per il Castel di Sangro accolto col boato (ironico) del pubblico. Sugli sviluppi del calcio d’angolo mini-rissa sedata dal direttore di gara.

18:19 – Annullato il goal della bandiera del Castel di Sangro.

18:16 – 12-0. Maisto mette a segno la dodicesima rete dell’incontro.

18:14 – 11-0. L’Aquila sta continuando ad attaccare e far male alla retroguardia del Castel di Sangro.

18:07 – 10-0. L’Aquila arriva in doppia cifra.

18:05 – 9-0. La partita è senza storia, praticamente un allenamento per l’Aquila.

18.02 – Partita sull’8-0, mentre in tribuna si accomoda anche Pisacane, agente tra gli altri di Insigne e Contini.

18.00 – Livello imbarazzante del Castel di Sangro che è sotto 7-0 con poker personale di Di Paolo.

17.55 – Arriva il 6-0 dell’Aquila con la doppietta di Maisto mentre il Castel di Sangro fa già riscaldare la formazione che affronterà a seguire il Napoli.

17.50 – 5-0! Di Paolo firma il tris per una partita che non c’è.

17.49 – 4-0 ad opera di Maisto contro un Castel di Sangro che è chiaramente di un livello molto più basso pur facendo la stessa categoria.

17:48 – Tris dell’Aquila direttamente su calcio di punizione.

17.42 – RADDOPPIO DELL’AQUILA – Ancora Di Paolo trova il gol dopo un’azione sulla destra.

17.40 – GOL DELL’AQUILA! Sblocca il risultato il numero 9 Di Paolo.

17:31 – Calcio d’inizio di Castel di Sangro-L’Aquila.

17:20 – Out Tutino, Machach, Bifulco, mentre Fabian, Mario Rui e Maksimovic hanno avuto piccoli problemini e non risulta convocato invece Allan.

17:15 – Formazione Ufficiale del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Gaetano; Politano, Younes, Milik. A disposizione: Contini, Ospina, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Ounas, Lobotka, Mertens, Insigne, Rrahmani, Elmas, Lozano, Llorente, Osimhen, Ciciretti, Senese. Allenatore: Gattuso.

17:05 – Inizia il riscaldamento degli arbitri.

17.00 – Il programma del triangolare:

Gara 1: h. 17:30 Castel di Sangro vs ASD L’aquila 1927

Gara 2: h. 18:30 SSC Napoli vs perdente Gara 1

Gara 3: h. 19:30 SSC Napoli vs vincente Gara 1

16:55 – Le prime a scendere in campo saranno l’Aquila e il Castel di Sangro. La perdente affronterà il Napoli.

16:50 – Il Napoli arriva allo stadio Patini.

16:30 – A seguito dell’ordinanza della giunta regionale Nr. 81 del 28 agosto 2020, che ha recepito la richiesta del Sindaco di Castel di Sangro, si comunica che il numero complessivo di posti a sedere presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro sarà ampliata, per la gara di oggi, di circa 280 posti.

16:00 – Massimo rispetto delle regole: tutti i tifosi entrano con la mascherina ed il controllo della temperatura e poi vengono distribuiti dagli steward sulle tribune col distanziamento.

15:30 – “Si invitano tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. L’acceso sarà consentito a partire dalle ore 15:30 al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’impianto”, è stato l’avviso del club ai tifosi che hanno acquistato il biglietto.

13,46 – Per l’occasione della prima uscita stagionale del Napoli, ci sarà anche lo speaker dello stadio San Paolo Daniele Bellini.

13,35 – In vista del Triangolare Castel di Sangro, l’Aquila e il Napoli, ci sarà l’ampliamento allo stadio Patini per i tifosi azzurri, in tutto saranno 1600.

13,14 – Il programma del Triangolare di questo pomeriggio. Alle ore 17,30 Castel di Sangro-L’Aquila; ore 18,30 il Napoli e la perdente della prima partita; 19,30 il Napoli e la vincente della prima sfida

Questo pomeriggio alle ore 17,30 allo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, si giocherà il triangolare tra i padroni di casa, l’Aquila e il Napoli di Gennaro Gattuso. Per gli azzurri un test per avere le prime impressioni sui nuovi schemi e curiosità per i nuovi acquisti Rrahamani e Osimhen. Ilnapolionline.com sarà presente all’evento e vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, Alessandro Sacco