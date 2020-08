Ciro Venerato: “Il Napoli ha perfezionato l’acquisto del polacco Karbownick. Un club italiano su Demme”

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso di “Radio Gol”, il collega della Rai Ciro Venerato sul mercato della società di De Laurentiis. “In queste ore il Napoli ha perfezionato l’acquisto del polacco del Legia Varsavia Karbownick e lo sarà dal 20 Settembre per motivi di bilancio. Il club azzurro ha limato tutto con l’agenzia polacca, contratto di 5 anni, ingaggio da 500 mila più bonus e alla società del Legia a 7 milioni. Ha rinunciato a Reguilon, annunciandolo all’entourage dello spagnolo. Meret? Oggi con Pastorello si capirà se il ragazzo avrà o meno lo spazio, in caso contrario cambierebbero aria, ma bisogna fare i conti con il Napoli che non lo cede per meno di 50 milioni. Escludo sempre lo scambio con Sirigu del Torino, ma come si sa il mercato è lungo. Il mio auspicio è che non prevedo un divorzio anche se non al 100%. Infine la Fiorentina ha mostrato grande interesse per Demme, più di Torino e Roma, anche se l’ingaggio non è semplice”.

La Redazione