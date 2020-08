Casa Napoli – Sarà in difesa la vera rivoluzione: via KK e Mak

La vera rivoluzione sarà in difesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, in merito a quella azzurra. Koulibaly e Maksimovic saranno ceduti e, se così non dovesse essere, dovranno essere recuperati, sia a livello fisico che psicologico. I nomi per le sostituzioni, o meglio i profili, già ci sono. In cima alla lista, Matvienko. Il difensore costa 15 milioni. ma ha su di sè l’interesse della Lokomotiv Mosca. Un “affare lungo” potrebbe essere dannoso per il Napoli. Per la fascia sinistra, invece. si vuole arrivare a Reguilon, che non viene considerato saltato. L’alternativa porta a Karbownik, 19enne difensore del Legia Varsavia. Sia quest’ultimo che Matvienko sarebbero stati bloccati dal club azzurro.