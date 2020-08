Caruso,pres.Castel di Sangro:”Napoli squadra piena di campioni ,orgoglio giocarci “

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Lorenzo Caruso, presidente del Castel di Sangro:

“Contro il Napoli ci sarà tanta emozione. Loro sono una squadra piena zeppa di campioni, quindi per noi sarà motivo d’orgoglio provarli. Lasciatemi dire, però: sarà un vero piacere ritrovare anche L’Aquila, contro i quali avremo l’occasione di rivivere alcune delle pagine storiche del nostro club, con tutti i derby avuti tra Serie C, Serie D ed Eccellenza. Se Gravina sarà presente al triangolare di quest’oggi? Non saprei, vedremo. Il presidente ci ha promesso che sarebbe venuto a farci visita, ma sappiamo tutti il momento complicato che sta attraversando il calcio italiano. Pertanto, il presidente potrebbe avere qualche impegno dell’ultimo minuto. Sicuramente verrà a far visita al Napoli, proprio come lo ha battezzato all’inizio del ritiro a Castel di Sangro”.