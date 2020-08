Fontana (Governatore Regione Lombardia): “Riapertura stadi? Stiamo valutando”

FONTANA SU SAN SIRO

Attilio Fontana, il governatore della Regione Lombardia, non ha nascosto l’intenzione di «porre le basi per consentire a breve di riaprire le strutture sportive e fare in modo che tutti gli appassionati possano ricominciare a frequentate gli stadi». Fontana, a chi gli domandava se si sta lavorando a una ordinanza regionale sulla parziale apertura al pubblico degli impianti sportivi, ha risposto: «Stiamo valutando l’opportunità, la possibilità. Stiamo parlando con il Cts. Penso si possa andare in quella direzione ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni». Traduzione: San Siro potrebbe essere uno dei primi stadi ad accogliere una fetta dei tifosi di Milan e Inter. Fonte: CdS