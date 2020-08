Ampliata la disponibilità dei posti dello stadio “T. Patini”

In questi giorni si era parlato di un ampliamento dei posti per allenamenti e amichevoli, dove vedrà coinvolto il Napoli. La notizia arriva da Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss che in vista del triangolare di questo pomeriggio con Castel di Sangro e l’Aquila potranno essere presenti 1600 spettatori. Un unicum in tempo di Covid-19, ma un premio ai tifosi per il comportamento corretto degli appassionati dei colori azzurri.

Fonte: Radio Kiss Kiss