Allan, c’è il tentativo della Juve, ma lui è già promesso

In casa Juve arriva Pirlo, cambiano le carte in tavola ed il club “sonda”. Lo fa anche con Allan. I bianconeri sondano il terreno per rinvigorire e rinforzare il proprio centrocampo e puntano il brasiliano. Ma, Alla, da tempo, si è promesso a Carlo Ancelotti, di conseguenza all’ Everton. Il matrimonio sembra essere proprio dietro l’angolo, complice l’ ex tecnico azzurro che tanto fortemente lo ha voluto. L’affare, come già spiegato nei giorni precedenti, si chiuderà sulla base di 34 milioni di euro in favore del Napoli. Gli azzurri, però, a questo punto non si tufferanno subito su Veretout dopo la cessione. Il club ha infatti prima bisogno di mandare in cassa il tesoretto legato agli esuberi, cioè a quei giocatori che inevitabilmente non vengono più considerati come parte integrante del progetto.

Fonte: Il Mattino