Il Napoli in questa sessione di mercato, deve prima cedere, priorità necessaria, poi acquistare, per rendere la rosa più competitiva per mister Gattuso. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia, piace sempre Boga del Sassuolo, dopo aver snellito la rosa, la formula sarebbe 30 milioni + Ounas. Non è da scartare l’ipotesi Under per un doppio esterno d’attacco.

Fonte: alfredopedullà.com