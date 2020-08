UFFICIALE è della Lazio – Strakosha: “Reina? Cercherò di rubargli qualche segreto”

(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Pepe Reina è un nuovo giocatore della Lazio. L’annuncio dell’ingaggio del portiere arriva direttamente dal sito del club biancoceleste. Il giocatore spagnolo, che in Italia ha già vestito le maglie di Napoli e Milan, farà da secondo a Thomas Strakosha che proprio oggi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dal ritiro di Auronzo parlando del nuovo compagno di squadra: “Reina? Sono felice del suo arrivo, ha un’esperienza incredibile ed è una persona positiva. Cercherò di rubargli qualche segreto in allenamento, è uno dei portieri più forti della storia, mi aiuterà a migliorare”. “Stiamo lavorando bene anche se purtroppo è un ritiro anomalo causa Covid e non possiamo stare vicini ai nostri tifosi – le parole di Strakosha – Ogni anno aggiungiamo un qualcosa in più, c’è un ottimo atteggiamento da parte di tutta la rosa, con la giusta voglia di lavorare. Prima del lockdown avevamo incassato meno reti di tutti, dobbiamo ripartire da lì perché possiamo ancora migliorare. Questa stagione debutterò anche in Champions League, realizzando il sogno che avevo da bambino. Se si lavora, si può fare tutto”. (ANSA).