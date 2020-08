Sergiy Serebrennikov (ag. Fifa): “Mykolenko? La serie A sarebbe adatta e al Napoli piace”

Nel corso del programma di Radio Punto Nuovo “Punto Nuovo show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano, è intervenuto l’agente Fifa Sergiy Serebrennikov. “Se abbia mai avuto contatti con il Napoli o altri top club in Europa? Qui in Ucraina si legge moltissimo tra Mykolenko ed il Napoli, ma ad oggi non ho mai avuto contatti con loro. Posso dire con certezza che c’è molto interesse su Vitaliy, tanti club chiedono continuamente informazioni per lui. Per quanto riguarda il Napoli, però, ripeto: ad oggi non c’è nulla di concreto, non ho mai avuto contatti con il club azzurro. Se la Serie A sia il campionato ideale per lui? Assolutamente sì. E’ un campionato davvero interessante, uno dei migliori per le caratteristiche di Vitaliy. E il Napoli di Gattuso, ovviamente, è un grandissimo club, che lotta per i vertici e che ha tanti elementi importanti. A tanti giocatori piacerebbe giocare lì”.

La Redazione