L’ex Napoli Reina riparte dalla Lazio: “Sono contentissimo”

REINA A ROMA

Il portiere ha cominciato ieri la sua nuova avventura alla Lazio, in mattina le visite mediche, poi la firma di un biennale e oggi l’arrivo nel ritiro della squadra biancoceleste ad Auronzo di Cadore. Si è legato alla Lazio dopo essersi svincolato a parametro zero dall’Aston Villa. «Speriamo di fare tutto bene, sono contentissimo», le sue parole al termine della visite mediche. Poi l’ex portiere del Napoli ha postato sul suo profilo instagram una foto dell’aquila Olimpia, il simbolo del club biancoceleste, accompagnata dal post «Pronto a volare».

Affiancherà Strakosha, il portiere titolare della Lazio ma tra campionato, Champions League e coppa Italia avrà le sue opportunità per mettersi in luce e rappresenta un’opzione in più importante per Simone Inzaghi. Portiere di grande esperienza internazionale, protagonista in Champions nel Napoli di Benitez e poi in quello di Sarri, dopo la parentesi di sei mesi in Premier League torna in serie A, l’ultimo anno e mezzo era stato il secondo al Milan di Gigio Donnarumma.

Ora l’opportunità di essere ancora protagonista con la Lazio dopo le quattro stagioni molto positive in maglia azzurra (intervallate dall’anno al Bayern Monaco) in cui fu anche uno dei più amati della tifoseria azzurra. Oltre che un grande punto di riferimento in campo le sue tante parate e la capacità di giocare con i piedi e nello spogliatoio per i compagni. E il suo apporto potrà essere molto importante alla Lazio che vivrà l’esaltante avventura della Champions League partendo dalla fase a gironi. Fonte: Il Mattino