Raiola/ADL – A tavola non solo Bernardeschi: si parla di Pellegrini

Ieri a Castel di Sangro c’è stato il pranzo tra Mino Raiola ed Aurelio De Laurentiis. Scontato che si sia parlato di Bernardeschi, neo assistito dell’ agente, che ha più di un dubbio per un eventuale trasferimento a Napoli, evidente che ci siano stati riferimenti agli azzurri Lozano e Manolas, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel corso del pranzo si sarebbe parlato anche di Luca Pellegrini. L’esterno difensivo mancino della Juventus è infatti uno dei calciatori seguiti dal club partenopeo per rinforzare la sua fascia sinistra, che ha in Mario Rui “il titolare”. Il difensore, ex Cagliari rappresenta la prima alternativa a Reguilon. Il terzino del Real Madrid, infatti, interessa molto, ma Giuntoli sta trovando difficoltà nell’affondo perché ancora non c’è intesa sia con il club che con il calciatore.