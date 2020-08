Pistocchi:”Il cambio modulo non mi ispira molto”

Le parole del giornalista Maurizio Pistocchi sul possibile cambio modulo del Napoli:

“Devo dire che l’idea di un cambio di formazione non mi ispira molto.Non sarà facile in primis per tutti adattarsi. In secondo luogo se si gioca in 3 a centrocampo ce ne vogliono altrettanto in panchina. In avanti bisogna anche vedere se Osimhen sarà all’altezza di rubare il posto a Mertens. Possono anche giocare insieme nel nuovo modulo , ma questo comporterebbe maggiori sacrifici ,soprattutto per quelli con maggiori qualità”.