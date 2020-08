Nuove maglie azzurre: oggi la presentazione social

Avverrà via social ed avverrà oggi, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la presentazione delle maglie azzurre per la prossima stagione. Previsto anche un convengo al Palazzetto dello Sport, incontro sponsorizzato da giorni e che riguarderà sport e nutrizione e avrà come protagonisti, tra gli altri, il Dottor Canonico, il Presidente De Laurentiis, il tecnico Gennaro Gattuso e il difensore del Napoli, Kostas Manolas. Previsti alcuni interventi. Giornata ricca di avvenimenti quella odierna in quel di Castel di Sangro