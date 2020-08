Mirko Calemme: “Accordo Napoli-Roma, ma va convinto Milik”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Attenti a quei due”, condotto da Marcello Calvano, è intervenuto il collega di calciomercato.it Mirko Calemme. “Milik? Ieri c’è stato un contatto tra la Roma e l’entourage del polacco, si è raggiunto un accordo di massima con il giocatore, così come tra i club. Al Napoli andrebbero Under e il cartellino del classe 2001 Riccardi. Il problema è convincere l’attuale punta di Gattuso, spera sempre che si apre la porta della Juventus, ma la società bianconera non ha fatto l’offerta più alta dei giallorossi. Milik c’è da dire che ha due strade, o restare un anno in azzurro, ma non gioca, oppure andare al club di Friedkin. Su Bernardeschi dico che ci sono problemi sui diritti d’immagine e poi vorrebbe andare in Premier League. Mentre Allan andrebbe in bianconero, non è da escludere lo scambio con il terzino sinistro Luca Pellegrini. L’arrivo di Under non preclude quello di Boga, però in quel caso dovrebbe partire Lozano. Koulibaly? Le parti lavorano per trovare l’intesa, anche se il City deve fare l’offerta che accontenti De Laurentiis”.

La Redazione