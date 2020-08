Mercato azzurro – Attese, cessioni strategiche e casi da risolvere

Bolle la pentola del mercato in casa azzurra. Quella che riguarda le cessioni. Difficile che si intessano altre trattative senza prima sfoltire la rosa, ma senza fare sconti e mettere i saldi. Lo ha detto chiaramente il patron in più di un’occasione. Ciò che sembra essere cosa fatta, a meno di clamorosi dietro front, è l’approdo di Allan all’ Everton. L’operazione si chiuderà attorno ai 34 milioni di euro, con una serie di bonus legati all’eventuale accesso alla Champions che è traguardo non proprio alla portata del club inglese. L’Everton ha anche una certa fretta, visto che la Premier League torna in campo il 12 settembre. Per l’altro big, in procinto di andar via, Koulibaly, invece, bisogna ancora attendere il rilancio finale del Manchester City: l’impressione è che a 80 milioni il Napoli potrà dire di sì. Attenzione all’operazione che può portare all’addio di Demme: piace a Roma, Fiorentina e Torino ma anche all’estero. È una cessione strategica, che servirebbe a far spazio a Jordan Veretout che, come raccontato da tempo, è uno dei chiodi fissi del Napoli. Il suo agente, Mario Giuffredi, sarà qui nelle prossime ore con l’obiettivo di chiarire il caso Hysaj: perché se non rinnova davvero potrebbe essere decisa la sua cessione. Boga resta il preferito di Gattuso per la fascia. Svolta in arrivo per Ghoulam: potrebbe essere girato in prestito.

Il Mattino