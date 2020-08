Lozano, no ai prestiti: è l’osservato speciale di Gattuso

Impossibile che durante l’ormai famoso pranzo di ieri, tra ADL e Raiola, non si sia parlato di Lozano. Il messicano che ha deluso nella sua prima stagione azzurra e di cui il Napoli sta valutando il futuro. Il calciatore chiede garanzie, visto anche l’arrivo di Osimhen, il club, d’altra parte ha compiuto un investimento notevole. Non si tratta di un incedibile, senza dubbio, ma non si prenderà in considerazione l’idea del prestito. Il Napoli, nella persona di Giuntoli, è stato chiaro a riguardo: Lozano andrà via soltanto mediante una proposta definitiva che non sia inferiore ai 40 milioni di euro spesi dalla società di De Laurentiis la scorsa estate. El Chucky, però, al momento, sembra destinato a restare al Napoli. Dovrebbe giocarsi le sue carte e provare a mettersi in mostra in questo ritiro, in modo da essere valutato correttamente da Gattuso.