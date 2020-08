Llorente ed Ounas in uscita, un club in italia molto interessato

Permanenza in Italia o ritorno in Spagna: Fernando Llorente deve ancora scegliere quale sarà il suo futuro perché potrebbe tornare a casa sua o restare a giocare – magari con più continuità – in quella Serie A che ha scoperto appena un anno fa con l’arrivo in azzurro.

Sulle sue tracce c’è il Genoa, che vorrebbe rinforzare il suo attacco proprio con un attaccante dalle caratteristiche di Llorente. Ma sull’asse Genova-Napoli potrebbe aprirsi anche un’altra trattativa, quella per Adam Ounas il calciatore algerino è rientrato dal prestito in Ligue 1 ed è in ritiro a Castel di Sangro ma non resterà in azzurro. Piace tanto al nuovo ds genoano Faggiano e al neo allenatore Maran, come riportato da Sky Sport. Fonte: Il Mattino.