La prossima settimana potrebbe essere decisiva per Koulibaly al City

Il portale di calciomercato.com riporta le ultime news sulla trattativa di Kalidou Koulibaly al Manchester City. L’agente del calciatore Fali Ramadani sta portando avanti la trattativa visti i rapporti poco amichevoli tra i due club. Sul sitodi mercato si legge: “Il Napoli non ha ricevuto vere e proprie offerte ufficiali ma una richiesta attraverso il procuratore: accettare 60 milioni circa più 10 di bonus per chiudere la trattativa. Il City ha dato tempo al Napoli fino al 15 settembre, Koulibaly ed il suo entourage vorrebbero chiudere la trattativa qualche giorno prima, tra il 5 ed il 10. La prossima settimana sarà decisiva per capire se si apriranno gli sviluppi decisivi per consentire al senegalese di abbracciare il progetto City o se il centrale resterà a Napoli, anche in forza di un contratto che scade nel giugno 2023.