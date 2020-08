La proposta giallorossa: Under e Ricciardi per arrivare a Milik

L’asse di mercato tra Napoli e Roma pare sempre più attivo e gli intrecci si susseguono. Ora bisogna solo vedere se Milik la smetterà di aspettare la Juventus, squadra con la quale ha un accordo verbale. Infatti, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la squadra capitolina, potrebbe arrivare all’ attaccante polacco grazie a due contropartite tecniche che non dispiacerebbero al Napoli. In pratica Under e Ricciardi “pagherebbero” Milik. Il primo, valutato circa 30 milioni di euro ed il talento della Primavera giallorossa che ne costerebbe più o meno 10. I due club stanno provando a trovare un accordo, ma la situazione resta articolata. Milik rappresenta per la Roma una prima scelta di mercato, ma non bisogna dimenticare la situazione di Dzeko, anche lui, a questo punto, parte integrante dell’ affare. Il destino, o meglio il futuro, dei due centravanti, entrambi nell’ orbita bianconera, sembra legato a filo doppio. Intanto, i contatti tra Fienga e De Laurentiis sono quotidiani…