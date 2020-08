Juventus: Prima di acquistare bisogna abbassare il monte ingaggi

LE MOSSE

Dunque, in questo monte ingaggi non ci sarebbe posto nemmeno per uno spillo. Spazio però andrà fatto ed è su questo che stanno lavorando Fabio Paratici e Federico Cherubini, tenendo ben presente le linee guida da seguire: sì alzare il livello della squadra, sì abbassare l’età media. Ma soprattutto abbattere il monte ingaggi.

Liberarsi degli esuberi in ogni modo, prima di tutto: Blaise Matuidi ha tracciato la via, in questa rosa di 27 giocatori ci sono i vari Gonzalo Higuain e Sami Khedira, ma anche elementi meno pesanti e influenti comunque con la valigia in mano come Mattia Perin e Marko Pjaca, rapidamente si arriva a una rosa da 23 elementi compreso il terzo portiere Carlo Pinsoglio. Così si lavora su un organico da 22 uomini di base, per ogni acquisto servirà una partenza. Tetto salariale. E a ogni partenza dovrà coincidere un acquisto con ingaggio al ribasso, salvo eccezioni ancora non previste il limite per i volti nuovi resta di circa 9-10 milioni lordi. Non sarà facile, ma è necessario. Fonte: CdS