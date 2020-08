Imprevedibile mercato – Diego Demme verso una clamorosa cessione

E’ arrivato come salvatore della mediana di Gattuso, Diego Demme. L’uomo adatto per giocare davanti alla difesa del tecnico calabrese. Ora, stando a quanto si legge su le colonne de Il Mattino l’ex Lipsia potrebbe avviarsi ad una clamorosa cessione. Demme potrebbe andare via per fare spazio all’approdo in squadra di Jordan Veretout della Roma, uno dei chiodi fissi del Napoli. I giallorossi, farebbero parte di quel tris di club di Serie A che sembrano interessati al centrocampista. Gli altri due sono Fiorentina e Torino, senza dimenticare che il calciatore ha un mercato più che discreto anche all’estero. Non da escludere, quindi, un qualcosa di francamente inaspettato, visto che, durante questa martoriata stagione, il “filtro” proveniente dalla Bundes, si è fatto notare sia per rendimento che per l’attaccamento alla causa.