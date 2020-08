Gennaro Borriello, ex arbitro: “Le parole di ADL? Orsato ha meritato la finale di Champions League”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Gennaro Borriello, ex arbitro: “L’AIA ha ancora pochi arbitri a disposizione: Rocchi ed Orsato. E Rosetti bene ha fatto ad assegnare ad Orsato la Finale di Champions. E’ uno che dà grande affidabilità. Poi ci può stare che in un’annata si sbagli la gara. Ma De Laurentiis non può mica affossarlo così. E’ un arbitro che ha meritato di arbitrare Bayern-PSG. C’è poco altro da dire. Il presidente può dire quello che vuole e rimanere del suo pensiero. Ma è stato troppo duro. Orsato è un elemento di grande esperienza”. C’è da chiedersi, però, se in epoca VAR siano ancora “accettabili” certi tipi di valutazioni arbitrali…Ed errori arbitrali…

Fonte: Radio Punto Nuovo