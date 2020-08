City, continua il pressing per Koulibaly, ma ADL non cede

Matvienko dello Shakhtar Donetsk, centrale ucraino di 24 anni. Sarebbe lui il primo della lista, quello individuato come colui che prenderà il posto di Koulibaly. Costo di circa 15 milioni. Ma ci sarebbero Senesi e Sokratis come possibili alternative. Perchè, da come si apprende da Il Corriere dello Sport, non cessa il pressing del City sul centrale senegalese. Le chiacchierate, i sondaggi, le proposte con il club inglese vanno avanti, ma non si è ancora arrivati ad una conclusione, nonostante gli inglesi sembrano essere pronti ad uno sforzo economico. L’offerta di 70 milioni pare non soddisfi e soprattutto non convinca ancora il Presidente De Laurentiis a privarsi del suo gigante d’ebano.