“Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo”. E’ il titolo del convegno che si è tenuto oggi, alle ore 15, presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro. Durante l’evento ha rilasciato alcune dichiarazioni il difensore azzurro Kostas Manolas: “Cosa prendete voi che siete impegnati in prima linea per proteggervi dal virus?”. Il prof. Camillo Ricordi risponde: “In molti prendono l’idrossiclorochina, anche se non è consigliata per la popolazione”.