De Laurentiis – Convegno Sport e Nutrizione: “Abbiamo fatto 3 mila tamponi”

“Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo”. E’ il titolo del convegno che si è tenuto oggi, alle ore 15, presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro. Durante l’evento ha rilasciato alcune dichiarazioni il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: “Per vivere a lungo serve mangiare bene, non curarsi con le medicine. Questo è un reddito di cittadinanza per vivere al meglio: comprare cosa costa meno crea infiammazioni che procurano impotenza sessuale, cancro e altre malattia. Questo non consente di vivere la vita come un sogno. Le famiglie di oggi procreano ma non istruiscono. Questo convegno vuole essere un nuovo ciclo di speranza e benessere. Il diabete due, che è quello alimentare, genera cancro”.

“Ai nostri calciatori vengono fatti tamponi continuamente, a Gattuso ormai non trovano neanche più la via. A Barcellona ci hanno fatto un tampone faringeo molto invasivo. Non si riesce a trovare una metodologia meno invasiva?”. Il prof. Camillo Ricordi risponde che ci sono due test sulla saliva che evitano di effettuare il tampone faringeo e danno risultati nel giro di qualche minuto.

“Cosa ne pensa del vaccino?”. Il prof Camillo Ricordi risponde: “E’ importantissimo soprattutto per le popolazioni a rischio. Difficile a lungo termine perché il virus potrebbe cambiare forma”.

De Laurentiis aggiunge: “E’ una balla parlare di chi si può permettere un’alimentazione sana e chi no, si tratta di quantità”.

Il presidente: “Digiuno intermittente si può fare a qualsiasi età?”. Il prof risponde Ricordi: “Non c’è nessun limite e non sa se ci sono raccomandazioni specifiche. Non lo consiglio agli anziani.

ADL replica: “Anziane? Supermature!” – Il prof conclude: “Quelle che hanno 10 anni più di lei”.

Possiamo dire che il Napoli sta provando a vincere anche a tavola?

“Abbiamo fatto circa 3000 tamponi realizzati su un centinaio di persone, domani ne faremo altri. Oggi ho autorizzato Canonico a procedere anche per la Primavera. Tranne il caso di Petagna che ha ricevuto il virus dal fratello, gli altri stanno tutti bene”.