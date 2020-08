Capuano:”Il gap con le altre si è ridotto già nel corso dell’ultima stagione”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e Panorama:

“Se la Juventus si stia ridimensionando? Le altre hanno cominciato a sognare in grande nel momento in cui è stato annunciato Andrea Pirlo. E’ stato un grande calciatore, ma è un’incognita come allenatore e il suo ciclo tecnico è tutto da verificare. Il gap con le altre si è ridotto già nel corso dell’ultima stagione e con le attuali mosse di mercato sta certificando il fallimento tecnico di quest’anno. Icardi alla Roma? Non credo che sia un calciatore spendibile per il campionato italiano, adesso. Certo, Messi al PSG lo manderebbe un po’ via, ma è stato appena riscattato dai francesi, a cifre davvero importanti. In Serie A, poi, non vedo chi gli garantirebbe quel tipo di stipendio. Il futuro di Messi? E’ una cosa che non ci saremmo mai aspettati. Non credo sia un giocatore da Inter, a livello economico ovviamente. Faccio fatica ad immaginarlo a Milano, nonostante qualche indizio dica il contrario”.