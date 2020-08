CALCIO FEMMINILE- V. Giacinti (att. Milan): “Vogliamo un posto nella prossima Champions”

Esordio vincente per l’A.c. Milan di Maurizio Ganz che ha sconfitto di misura la Florentia, con la rete di Longo, vuole dare un segnale di compattezza. Ecco le parole del capitano delle rossonere Valentina Giacinti. “Quest’anno abbiamo cambiato tanto, quindi non è facile trovare l’amalgama in breve tempo. Tra l’altro contro la Florentia lo scorso anno perdemmo, ma sappiamo che possiamo fare di più e lo dovremo dimostrare contro San Marino. Obiettivo? Vogliamo un posto per la prossima Champions, è speciale giocare in campo internazionale”.

