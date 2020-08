Bernardeschi è la chiave per sbloccare Milik: Il Napoli ha un piano B

Quando c’è in giro Mino Raiola, nessuno è mai sicuro di niente. Quindi escludendo che sia piombato nel quartier generale del Napoli per un semplice affettuoso saluto a Manolas e Lozano, ecco che le ragioni della visita a De Laurentiis e a Giuntoli sono legate al mercato. Raiola ha voluto per prima cosa spiegare al patron azzurro che Bernardeschi preferisce restare alla Juventus e che non è questo un rifiuto al Napoli. Nel senso che l’ex viola vorrebbe dimostrare al nuovo tecnico e al mondo bianconero di poter essere un uomo da Juventus. Raiola ha cercato di capire, parlando direttamente con il fantasista, se c’erano o no altri motivi. La Juventus ha inserito Berna nella trattativa Milik: Paratici ha da tempo la parola del polacco (e anche una intesa economica per i prossimi 4 anni) ma non ha ancora trovato un accordo con il Napoli. Che ha fissato un prezzo alto (35 milioni) e che rischia di veder saltare tutto. Bernardeschi sarebbe stata una delle poche pedine di scambio a cui De Laurentiis avrebbe detto di sì. L’altra è Cuadrado. Ma fino ad adesso i conti non tornano. Fonte: Il Mattino